Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, dev maç öncesi iddialı konuştu. "Xavi'nin Barcelonası çok iyi bir dönemde, bu bir sır değil" diyen İspanyol çalıştırıcı, "Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. İçeride 2-1 kazanıp, dış sahada 2-0 kaybedersen elenirsin. Turu geçeceğimize inanıyoruz. Son antrenmanda kalemizde Inaki Pena'nın olacağını belirlemiştik. Takımda bazı değişiklikler olacak. Konya'da da bu değişiklikleri yapmıştık. Rakibe ve oyuncularımızın fiziksel durumuna göre değişiklikler yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

MÜCADELEYE GELDİK

"Git gide daha iyi oluyoruz. Düşme hattından artık uzaklaştık ve Galatasaray yukarıda olmalı, bu durumdan çıkmalıyız. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım" diyen Torrent, "Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız" sözlerini kullandı.

Kaleci Pena ise, "Bizim için çok özel bir rakip. Bugüne kadar bize çıkan en zor kuraydı. Bütün gücümüzü kullanacağız. İyi bir sonuç almamız lazım. Buraya mücadele için geldik, turistik seyahata değil" ifadelerini kullandı.

TORRENT VE PENA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek. İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev almıştı. Bir yıl sonda A Takım’ın teknik ekibindeydi.

XAVI, KEREM'İ ÖVDÜ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, "Galatasaray bizi zorlayacaktır. Beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi. Buradaki maçı kazanamazsak rövanşta problem olur. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda Galatasaray'a acı çektirmeliyiz" açıklaması yaptı.

Barcelona'dan Galatasaray açıklaması: Zor bir maç olacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile ilgili konuşan Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, deplasmanda zor bir maç oynayacakları dile getirdi.

Konya yenilgisi sonrası Galatasaray'da herkes hedefte Burak Elmas yönetimine ve Torrent'e büyük tepki vardı ve istifa çağrıları yüksek şiddette geldi. Birçok üye mart ayındaki kongrede de yönetimi ibra etmeyeceğini duyurdu.