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Salih Özcan, A Milli Takım'ı seçti
25.03.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 25.03.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Salih, kırmızı-beyazlıların 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Salih Özcan,
840456 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/840456.aspx
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