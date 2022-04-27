Ayrıntılar geliyor...
Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas'la yollarını ayırdı
27.04.2022 - 18:03 | Son Güncelleme: 27.04.2022 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı.
Etiketler : Stjepan Tomas,göztepe,
853773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/853773.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
Süper Lig Fikstür
Maçları
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1. Lig Fikstür
Maçları