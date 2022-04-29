Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında silah kullanılmamasına yönelik uyarılar devam ediyor. Bordo-Mavili kulübün "Mutluluğa kurşun sıkma" videosu oldukça ilgi görmüştü. Bugün de Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye anons merkezinden uyarılarda bulundu.

Yayınlanan ses kaydında Ramazan Bayramı’nda şampiyonlukla birlikte çifte bayram yaşanacağını dile getiren Başkan Genç, “Bu bayramı bir başka coşku içerisinde çifte bayram olarak karşılıyoruz. Tertemiz mazisi ve şerefli tarihiyle birlikte göğsümüzü kabartan Trabzonsporumuzun 8. şampiyonluğunu hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bu coşkumuza gölge düşürmemek, sevincimizi hüzne dönüştürmemek için lütfen silaha sarılmayalım, mutluluğumuza kurşun sıkmayalım. Bayramı neşe içerisinde, birbirimize sarılarak kutlayalım. Şimdiden herkesin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, şampiyon Trabzonsporumuzu da yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

BİLETSİZ TARAFTARLAR İÇİN DEV EKRAN

Öte yandan Trabzonspor’un şampiyon olmasına 1 puan kala Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, taraftarı unutmayarak muhteşem bir jeste imza attılar.

Başkan Zorluoğlu, Başkan Genç ile Trabzonspor Kulübü, 30 Nisan Cumartesi saat 20.30’da oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor müsabakasına bilet alamayan taraftarlar için Atatürk Alanı’nda ve Avni Aker Millet Bahçesi’nde dev ekran kurma kararı aldılar. Taraftar, şampiyonluk maçını şehrin işlek iki noktasından dev ekranlardan canlı olarak izleyebilecek. Ayrıca Meydan’da ve Avni Aker Millet Bahçesi’nde maç sonrası sahne kurularak DJ performansı sergilenecek, halk oyunları ve havai fişek gösterileri sunulacak.

AVNİ AKER MİLLET BAHÇESİNDE

Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesi tarafından ortak yapılan açıklamada, “Uzun yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluğu elde etmemize sadece bir puan kaldı ve takımımız yarın adeta şampiyonluk maçına çıkıyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktığı andan itibaren kısa sürede tükendi. Maça gitmek isteyen binlerce taraftarımız var. Bizler de Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri olarak şampiyonluk maçı için ilgili yayıncı kuruşla görüşerek taraftarımıza bu duyguyu yaşatmak istedik. Maça gidemeyen ve bilet bulamayan taraftarlarımız aynı duyguyu hem Atatürk Alanı’nda hem de Avni Aker Millet Bahçesi’nde yaşayabilecekler. Şimdiden şampiyonluğumuz kutlu olsun. O sene bu sene, bundan sonra her sene” ifadeleri kullanıldı.

Serdar Sarıdağ ve Melike Çelik'in duygusal anları... Trabzonspor videosu canlı yayında ağlattı! Trabzonspor'un Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümer ve niceleri başlığıyla yayınlanan videosu A Spor canlı yayınında Sunucu Melike Çelik ve yorumcusu Serdar Sarıdağ'ı ağlattı.

Ahmet Ağaoğlu - Abdullah Avcı ikilisi Trabzonspor'a çağ atlattı! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. Ağaoğlu'nun 1480 günlük süresi içerisinde müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gelirken, bu sezon da şampiyonluk kupasını elde etmesine sayılı günler kaldı.

Trabzonspor'un planı büyük: İstanbul'un fethi! Trabzonspor şampiyonluğu her yerde kutlayacak ama camia için asıl önemlisi ve değerlisi son hafta olanı. Plana göre; yarın basına açık idman karnaval havasında geçecek. Cumartesi, Antalya maçında düğün yapılacak. Altay maçında kupa alınacak. Asıl büyük kutlama ise son hafta İstanbul’da olacak.

Trabzon'da karnaval havası Şehirdeki 594 otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Taraftarlar havadan karadan gelmeye devam ediyor. Trabzon’un nüfusunun bayram boyunca 1,5 milyonu geçmesi bekleniyor…