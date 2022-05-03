Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Trabzonspor arasındaki kriz büyümeye devam ediyor. Yönetimlerden gelen sert açıklamalaraın yanı sıra Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Trabzonspor’un şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Trabzonspor bayrağını Fenerbahçe'nin tanınan taraftarı Rambo Okan asılı olduğu yerden indirilmek istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Rambo Okan'ı gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu bilinen Okan Güler daha önce de Fenerbahçe için birçok kez gözaltına alınmıştı.

Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenerek gözaltına alınan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Güler'in buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl geleneksel olarak şampiyon takımın bayrağı asılıyor.

Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı da 1 Mayıs günü köprüye konularak asıldı.

Fenerbahçe'den Trabzonspor hakkında suç duyurusu: Pankart gerilimi yargıya taşındı Süper Lig’in 35.haftasında oynanan ve Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçı öncesinde tribünlere asılan pankartla alakalı spekülasyonlar sürüyor. Pankartta yer alan silah ve Fenerbahçe simgesine sarı lacivertli yöneticiler sert tepki gösterirken suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Trabzonlulara saldıran Fenerbahçelilere gözaltı Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ettikten sonra sokağa çıkan Trabzonspor ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı. Kavgaya karışan taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.

Fenerbahçe'den Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları sırasında zehir zemberek açıklamalar Trabzonspor - Antalyaspor maçından önce Medical Park Stadyumu'nda açılan bir pankart, Fenerbahçe'yi kızdırdı... Sarı-Lacivertli kulüp "8. şampiyonluk" ve "2010-11 şampiyonu" ifadeleri üzerine açıklama yaptı. Koreografideki tüfek görseli, Fenerbahçe'nin Rize dönüşü uğradığı silahlı saldırıya gönderme olarak algılandı.