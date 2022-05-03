Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

SAHA OLAYLARI VE ÇİRKİN TEZAHÜRAT

TFF'den yapılan açıklamada Trabzonspor'un, Fraport TAV Antalyaspor maçındaki saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'un ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Kasımpaşa ve Göztepe'nin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirilirken, Demir Grup Sivasspor'un talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle disipline yollandığı aktarıldı.

Galatasaray'ın hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği duyuruldu.

6 kulüp ve 2 futbolcu PFDK'ye sevk edildi Spor Toto Süper Lig'den 6 kulüp ve 2 futbolcu, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

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