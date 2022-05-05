Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi hayalini kuran Fenerbahçe, ligi ikinci bitirmek için çabalıyor. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan sarı lacivertliler bu hafta Dolmabahçe’de Beşiktaş’a misafir olacak. Fenerbahçe, açıldığı günden bu yana Vodafone Park’ta lig maçlarında galip gelemedi. Fenerbahçe’nin Vodafone Park’ta Beşiktaş ile oynadığı 5 maçta galibiyeti bulunmuyor. İki takım arasında Vodafone Park’ta oynanan 5 maçta Beşiktaş iki defa kazanırken 3 maç beraberlikle sona erdi.

İKİNCİLİK ŞART

Başarılı sonuçlarla geçen haftaya kadar Fenerbahçe’nin şampiyonluk potasında kalmasını sağlayan İsmail Kartal’ın hedefi sarı lacivertli takımda unutulmaz izler bırakmak. Son yedi maçından galibiyetle ayrılarak daha önceki galibiyet serisi rekorunu egale eden İsmail Kartal bu hafta hem rekor hem zafer peşinde. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda derbinin önemine dikkat çeken Kartal "Ligi ikinci bitirmemiz camiamız açısından çok önemli. Kalan bütün maçları kazanıp 10’da 10 yapalım" dedi.

ÜÇ YERLİDE SONA DOĞRU

Fenerbahçe kadrosundaki kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmak istiyor. Sarı lacivertlilerin hedefinde Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı, tecrübeli kalecisi Ertuğrul Taşkıran ve Köln’de forma giyen millî oyuncu Salih Özcan bulunuyor. Sarı lacivertliler bu üç oyuncunun transferinde sona yaklaştı.



Serdar Dursun bu sezon Süper Lig'de 11 gol attı, 2 asist yaptı

"KRAL OLMALIYIM"

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Serdar Dursun, "Geçen sezon gol kralı oldum, bu sezon da bir gol kaldı. 3 maç var, herkes gol kralı olmak istiyor. 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak ve birinci sırada olmak istiyorum" derken, "Beşiktaş derbisi özel bir maç. Kazanmak için gideceğiz. İnşallah kalan bütün maçlarımızı kazanıp, sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" açıklaması yaptı.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor? Derbi bilet fiyatları belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak. Bilet fiyatlarının 175 TL ile 1500 TL arasında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Trabzonspor hakkında suç duyurusu: Pankart gerilimi yargıya taşındı Süper Lig’in 35.haftasında oynanan ve Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçı öncesinde tribünlere asılan pankartla alakalı spekülasyonlar sürüyor. Pankartta yer alan silah ve Fenerbahçe simgesine sarı lacivertli yöneticiler sert tepki gösterirken suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.