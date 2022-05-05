Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sezonun son derbisi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak. Vodafone Park'taki maçın hakemi belli oldu. Derbide Arda Kardeşler düdük çalacak. Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını ise hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus, Ferhat Kaplan yönetimindeki MHK'nin tasfiye ettiği 11 hakem arasındaydı. Cüneyt Çakır'ın ardından Aydınus da sahalara dönmüş oldu.