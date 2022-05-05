Süper Lig'de sezonun son derbisi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak. Vodafone Park'taki maçın hakemi belli oldu. Derbide Arda Kardeşler düdük çalacak. Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını ise hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus, Ferhat Kaplan yönetimindeki MHK'nin tasfiye ettiği 11 hakem arasındaydı. Cüneyt Çakır'ın ardından Aydınus da sahalara dönmüş oldu.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek
05.05.2022 - 12:35 | Son Güncelleme: 05.05.2022 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Etiketler : Beşiktaş,Fenerbahçe,
856485 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/856485.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
Süper Lig Fikstür
Maçları
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1. Lig Fikstür
Maçları