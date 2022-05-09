Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu’nun şampiyonu Trabzonspor’un İstanbul’daki kutlama adresi Yenikapı Etkinlik Alanı oldu. Bordo-mavili taraftarların yoğun katılım sağladığı kutlama sanatçıların konserleri ile başladı. Kutlamalar akşam saatlerinde kadar sürdü. Taraftarların bayrak, flama, meşaleler ve ışıklarla görsel şölen yaptı.

YENİKAPI'DA KAÇ KİŞİ VARDI?

Öğlen saatlerinde dolmaya başlayan Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelen taraftarlar, konserlerin başlamasıyla alanı doldurdu. Konserler ve oyunlarla devam eden coşkulu kutlamaya, yaklaşık 176 bin taraftarın katıldığı bildirildi.

EMNİYET KUŞ UÇURTMADI

Erken saatlerden itibaren kutlama alanına gelmeye başlayan bordo-mavili taraftarlar, girişte yoğun güvenlik önlemleri ardından alana alındı. Etkinlik başlarken ve sona erdiğinde binlerce kolluk kuvveti, alanın güvenliği için görev başındaydı.

Trabzonspor Yenikapı şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi

Yenikapı'da kaç Trabzonspor taraftarı vardı? Ahmet Ağaoğlu: "İşte taraftar, işte şampiyon!" Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor’un, İstanbul’daki şampiyonluk eğlencesi adresi Yenikapı’ydı. Yenikapı’daki kutlamalar katılan ve kulübün 38 sene sonra elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Başkan Ahmet Ağaoğlu alanı dolduran 176 bin taraftara seslendi.

Trabzonspor şampiyonluğu Yenikapı'da kutluyor Trabzonspor taraftarları, Yenikapı'da şampiyonluk kutlamalarına başladı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam eden eğlence tüm coşkusuyla sürüyor. Trabzon'daki tekno partili kutlamayla dünya çapında ses getiren Bordo-Mavililer, İstanbul'da da benzer bir coşkuyu yaşıyor.