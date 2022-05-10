Türkiye Gazetesi

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta şampiyonluğa kilitlendi... Sırp koç Dusan Alimpijevic yönetimindeki Bursa ekibi final maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Finale gelene kadar hiçbir maçta favori olmayan Frutti Extra Bursaspor, Virtus Bologna ile oynacağı final maçında da favori değil ama tarih yazmaya hazır.

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR'UN EUROCUP YOLCULUĞU

10 takımlı B Grubu'ndan 7. sırada play-off serisine yükselen yeşil-beyazlıların, son 16'da kupanın favorisi olarak görülen Partizan NIS karşısında aldığı galibiyet final yolunda dönüm noktası oldu. Saniyeler kala tarihi bir dönüşe imza atan Bursa temsilcisinin final serüvenindeki hikayesi bu maçtaki 103-95'lik galibiyetiyle başladı.

Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Slovenya'nın Cedevita Olimpija 85-83, yarı finalde de Andorra ekibi MoraBanc Andorra'yı 85-68'lik skorla devirerek finale yükselmeyi başardı.

Play-off sürecinde tüm maçları deplasmanda oynayan ve Bologna şehrindeki PalaDozza Spor Salonu'nda yarın da Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşacak Bursa temsilcisi, kupayı Türkiye'ye getirmek için parkeye çıkacak. Saat 21.30'daki müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.

Final müsabakası için Bursa ve ilçelerinde dev ekranlar kurulacak. Binlerce yeşil-beyazlı taraftar, yapılacak organizasyonlarla final heyecanına meydanlarda ortak olacak.

ŞEHRİ FİNAL HEYECANI SARDI

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, kendilerini final heyecanı sardığını söyledi.

Hem mental olarak hem de fiziksel olarak hazır olduklarını belirten Sezgin, şöyle konuştu:

"Şehrimiz ve ülkemiz adına çok gurur verici bir olay. Şehir çok iyi hazırlanıyor. Buralara gelmemiz sadece şans değil. Sezon başından bu yana süren çalışmaların karşılığını almak ve inanmışlığın bir göstergesi. Son 16'da kupanın favorisi Partizan'ı yendik. Yine Virtus Segafredo Bologna da favorilerden biri. Favoriyi onlar olarak görüyorum. Totemi sürdürmek istiyorum. Çıktığımız tüm karşılaşmalarda rakipler ev sahibi avantajını kullanmıştı. İnşallah başarılı oluruz. Taraftarlara çok minnettarız. İnşallah galibiyetle döneriz. Taraftarımız bizi çok iyi bir şekilde karşılasın. İnşallah finalde kupayı alırız ve döndüğümüzde müthiş bir organizasyonla şehir turu atarız."

"HAYALİN ÖTESİNDE BİR YERDEYİZ"

Genel Menajer Nedim Yücel da çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Camia olarak bu maça kenetlendiklerini aktaran Yücel, "Hayalin ötesinde bir yerdeyiz. Hiçbir maça favori olarak çıkmadık. Bu maçın da favorisi değiliz ama tüm maçlarda başımızı kaldırdık. Bu maçta da öyle olacak. Buraya gelmemizde aslan payı taraftarın. Tribünler doldukça oyuncularımız da o ateşle sahaya çıktılar. İnşallah onlara layık oldukları kupayı getireceğiz." dedi.

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