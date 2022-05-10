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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı 36'ya yükseltiliyor!
10.05.2022 - 17:10 | Son Güncelleme: 10.05.2022 - 17:11
Türkiye Gazetesi
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.
Etiketler : UEFA,Şampiyonlar Ligi,
858660 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/858660.aspx
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