Türkiye Gazetesi

La Liga'da Getafe forması giyen milli futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu, 10 soruya 10 kısa cevap verdi. Enes Ünal, "En beğendiğin oyuncu kim?" sorusuna, Cristiano Ronaldo yanıtını verirken, Okay Yokuşlu'nun yanıtı Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Eduardo Camavinga oldu.

ENES ÜNAL PAELLA HASTASI

En beğendiğin stat: San Mames (Bilbao).

En beğendiğin oyuncu: Cristiano Ronaldo.

En beğendiğin kaleci: Thibaut Courtois .

En sevdiğin şehir: Türkiye'de Bursa, Avrupa'da Madrid.

İspanya'da en beğendiğin taraftar grubu: Real Betis.

En iyi anlaştığın oyuncu: Okay Yokuşlu ve Mauro Arrambarri.

Karşısında en zorlandığın oyuncu: Diego Carlos-Jules Kounde ve Eder Militao-David Alaba.

İspanya'da en sevdiğin yemek: Tavuklu ya de etli Paella.

İspanyolcada telaffuzunu en sevdiğin kelime: Que quieres (Ne istiyorsun?).

En sevdiğin şarkıcı: Fonda Flamenco.

OKAY YOKUŞLU'DAN CAMAVİNGA'YA ÖVGÜ

En beğendiğin stat: Santiago Bernabeu (Madrid)

En beğendiğin oyuncu: Eduardo Camavinga.

İspanya'da en sevdiğin şehir: Madrid.

İspanya'da en sevdiğin yer: Retiro.

İspanya'da en beğendiğin taraftar grubu: Sevilla.

En iyi anlaştığın oyuncu: Enes Ünal.

Karşısında en zorlandığın oyuncu: Luis Suarez.

İspanya'da en sevdiğin yemek: Paella.

En sevdiğin şarkıcı: Maluma.

İspanyolca telaffuzunu en sevdiğin kelime: Dividir (Bölmek, paylaşmak).

Enes Ünal: Messi değilsen tek başına bir şey yapman çok zor... Getafe'yle birlikte yükseldim La Liga'da gol krallığı yarışında 3. sırada yer alan milli foırvet Enes Ünal, hakkında çıkan transfer haberleri için "Tabii bazı şeyler, bazı ilgiler oluşuyor ama daha sezon bitmedi, çok erken. Üç yıl daha sözleşmem var. Serbest kalma bedelim çok yüksek" dedi. Getafe'nin yıldızı hocası Flores için ise "Cenaze gibi bir soyunma odasını alıp hayata döndürdü" yorumunda bulundu