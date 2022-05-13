Türkiye Gazetesi

Fabio Cannavaro, La Liga ekiplerinden Espanyol'un başına geçiyor... Barcelona ekibi bu gün teknik direktör Vicento Moreno ve sportif direktör Rufete'nin görevine son verildiğini açıkladı. Yeni teknik direktörün İtalyan Cannavaro olması bekleniyor.

La Liga'ya bu sezon geri dönen Espanyol, 36 haftada 40 puan topladı. Düşme tehlikesi yaşamayan Mavi-Beyazlılar yarın evinde Valencia'yı ağırlayacak. Son olarak Çin'de takım çalıştıran Cannavaro, RCDE Stadyumu'nda maçı izleyecek.

FUTBOLU HİNDİSTAN'DA BIRAKTI

İtalyan futbolunun gelmiş geçmiş en büyük stoperlerinden biri olan 48 yaşındaki Cannavaro kariyerinde İnter, Juventus ve Real Madrid gibi takımlarda forma giymişti. 2006 Dünya Kupası zaferinin ardından FIFA'nın Altın Top ödülü verdiği yıldız isim, bu ödülü olan nadir stoperlerden biri olmuştu. Son olarak Hindistan Ligi'nde top koşturduktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Cannavaro'nun ismi bir ara Beşiktaş'la da anılmıştı.

Çin'de Guanzou Evergrande ve TJ Quanijan takımlarında çalışan Fabio Cannavaro, Espanyol'un Çinli patronları tarafından takımın başına getiriliyor. İtalyan hoca, Nisan 2019'dan beri takım çalıştırmıyordu.

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