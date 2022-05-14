Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sarı kırmızılı takımın orta sahasındaki istikrarlı değeri Taylan Antalyalı, Türkiye gazetesine verdiği röportajda bugünü değerlendirdi yarınlara umutlu bakışını anlattı. “Bu sezon proje olarak değişime gittik. Birçok yeni isim geldi. Çoğu da genç oyuncuydu” diyen ve ligde başarısız bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Taylan Antalyalı “Avrupa kulvarı farklıydı. Çünkü orası Galatasaray’ın kültüründe var. Ayrı bir konsantrasyon geliyor kendiliğinden. İsterdik ki finale ve kupaya kadar gidelim ama olmadı” dedi.

HAKLI ELEŞTİRİLER VAR

Yeni bir sayfa açacaklarını belirten sarı kırmızılı oyuncu “Gelecek sezon hem Galatasaray hem de benim için çok daha iyi olacak. Geçen sezon başı kampını kaçırmıştım. Bu yaz her zamankinden daha çok çalışıp çok daha iyi bir Taylan izlettireceğim. Dönem dönem eleştirilere maruz kaldım. Ki haklı yanları da vardı ama onlardan önce ben kendimi eleştiririm ve hatalı gördüğüm yanları düzeltmek için çok çaba harcarım. Çok emek harcıyoruz ve karşılığını almak istiyoruz. Galatasaray’ın ikinciliği başarısızlıktır. Eğer sarı kırmızılı formayı giyiyorsanız hem şampiyon olmak hem de her kulvarda ilk sırada olmak zorundasınız” diye konuştu.

HAYALİM GALATASARAY'DA BIRAKMAK

“G.Saray formasıyla sahaya çıktığım her maç benim için unutulmaz. 100. maçımda hepsi gözümün önünden geçti. Kendi kendime ‘hangisi en unutulmazdı’ diye düşündüm. Sahaya parçalıyla çıktığım her anın unutulmaz olduğunu anladım. Çünkü G.Saray benim hayalimdi. Nasip olur mu bilmiyorum ama hedefimde futbolu Galatasaray’da bu forma altında bırakmak var.”

FATİH HOCA GELİŞTİRDİ, TORRENT KATKI VERDİ

“Beni Galatasaray’a Fatih Hoca (Terim) getirdi. Onunla 2,5 sezon çalışma şansım oldu. Bütün Galatasaraylılar gibi benim gözümde de Fatih Terim’in yeri çok farklı. Onunla konuşmak, bir şeyler öğrenmek çok özel. Benim gelişimimde büyük katkısı var. Ayrılığı beni çok üzdü. Sayın Torrent de saha içinde ve dışında da bana çok destek oldu. Benim futbol görüşümle alakalı inanılmaz katkı sağladı.”

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