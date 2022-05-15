Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi ise Fırat Aydınus...

ISMAEL DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Geçen hafta Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 14 galibiyet ve 13 beraberlikle 55 puan topladı. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe ise 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 22 maçta sahadan mağlup ayrılarak 28 puan alabildi.

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Yeni takımıyla ilk maçını Trabzonspor'la deplasmanda oynayan Ismael'in ekibi, bordo-mavili ekiple 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor maçını da golsüz eşitlikle tamamladı. Beşiktaş deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Göztepe:

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Montero, Welinton, Umut Meraş, Can Bozdoğan, Josef, Emirhan, N'Koudour, Ghezzal, Batshuayi

ERSİN & RIDVAN YOK

Siyah-beyazlı ekipte cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Valentin Rosier ile Francisco Montero, maçta forma giyebilecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesinde bulunan Vida dönmedi.

Sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı da sürüyor. Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rıdvan'ın hafta içinde yapılan kontrollerinde sağ uyluk iç ve karın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Bu isimler Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic'in sakatlıkları da eklendi.

Beşiktaş'ta Göztepe deplasmanı öncesi kaleci Ersin Destanoğlu sakatlandı Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu antrenmanda sakatlandı. Milli kaleci ve Pjanic İzmir'e götürülmüyor.

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Ahmet Hamoğlu vefat etti... Beşiktaşlı eski yönetici ve iş insanı 74 yaşındaydı Hırvatistan'da bulunan Ahmet Hamoğlu birkaç gün önce düşerek hastanede tedavi altına alındı. Bugün entübe edilen Hamoğlu yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.