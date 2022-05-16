Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 37. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan yeşil-beyazlılarda maç sonu duygusal anlar yaşandı. 7 yıldır Konyaspor’da forma giyen Nejc Skubic son kez taraftarının önüne çıktı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tam 7 sezondur Konyaspor forması giyen Nejc Skubic, Hatayspor maçında son kez taraftarının önüne geçti. Maçın son bitiş düdüğüyle duygusal anlar yaşayan Sloven futbolcu, yere çökerek gözyaşlarına boğuldu. Takım arkadaşlarının moral verdiği Skubic, Konyasporlu futbolcular tarafından havaya atıldı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Konyaspor formasıyla 215'i lig maçı olmak üzere 254 karşılaşmada oynayan ve 19 gol atıp 30 asist yapan 32 yaşındaki Nejc Skubic, kulübün en fazla forma giyen yabancı futbolcusu oldu.

Galatasaray’da Dursun Özbek çıkışı! Seçimler için adaylığını koydu Galatasaray seçime doğru giderken kimin aday olacağı tartışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte 11 Haziran’da yapılacak olan seçim için eski başkanlardan Dursun Özbek’in aday olacağı belirtildi. Camiadan gelen yoğun baskı sonrası Özbek gelen teklifi kabul etti.

Galatasaray'da yolcular belli! Tam 6 ayrılık yolda, biletleri kesildi Süper Lig'de 48 puanla 13'üncü sırada bulunan ve oldukça kötü bir sezon geçiren Galatasaray, bu akşam Adana Demirspor ile karşılaşacak. Aynı zamanda seçim heyecanı yaşanan sarı kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen isimler de netleşiyor. Torrent'in gidişine kesin gözüyle bakılırken, son dakika haberine göre yeni sezon için 6 oyuncunun da bileti kesildi.

Galatasaray son iç saha maçını kazanma peşinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, belirsizlikler içinde taraftarına teselli vermek amacında.