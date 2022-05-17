Türkiye Gazetesi

İki haftadan bu yana 38 yılın verdiği özlemle haklı olarak şampiyonluk kutlaması yapan Trabzonspor, yeni sezona gerçeklerine dönüyor. Ki bu bağlamda Ahmet Ağaoğlu yönetimini tatlı bir telaş ve ikilem bekliyor. Sebebi de eldeki yıldızların Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olması ve (Play-off turunun geçilmesi hâlinde) Şampiyonlar Ligi vitrini, hedefi. Uzun bir aradan sonra Avrupa’nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunda boy göstermeye hazırlanan Karadeniz ekibi, yıldızlarını elde tutmalı mı satmalı mı? Sorunun cevabı ince eleyip sık dokuyan ve kulübü belli bir ekonomik düzleme çıkaran Başkan Ahmet Ağaoğlu’nda.

SPORTİF BAŞARIYA BAĞLI

Peki yakın takipteki yıldızlar kimler? Piyasa değeri olarak Türkiye’nin en değerli oyuncusu (18 milyon avro) konumunda bulunan kaleci Uğurcan Çakır, 10 milyon avroluk değeriyle Bakasetas, 9,5 milyon avroluk değeriyle Abdülkadir Ömür, 9 milyon avroluk değeriyle Cornelius ve 6 milyon avroluk değeriyle Vitor Hugo. Bunlar şu anda ciddi anlamda Avrupa’dan talipleri olan ve istenen isimler. Ki gitmeye en yakın isim de kaleci Uğurcan Çakır. Ancak başkanın bu isimleri Şampiyonlar Ligi’ndeki başarıya bağlı olarak değerlerini katlayarak satma düşüncesi de var. Tabii ki bu sportif başarı gelmezse riskli bir durum.

AVCI’YA GÖRE BAŞARI SIRRI: SAYGI, DEĞER VE YARDIMLAŞMA

Şampiyon takımın şampiyon hocası Abdullah Avcı büyüklere açık ara fark atarak mutlu sona ulaştı. Ve başarısında altı çizilmesi gereken kriterler vardı. Saygı ve değeri ön plana çıkaran Avcı, sahada gösterilen kaliteye takım içinde yardımlaşmanın eklenmesiyle hedefe ulaştıklarını söyledi. Tarihe geçen başarı sonrası çıtanın yükseldiğini ve yeni sezonda mevcut kalitelerini koruyup üzerine de koymaları gerektiğini vurgulayarak “Seneye işimiz bu kadar kolay olmayabilir. Güçlü bir kadro planlaması ve yapılanması gerekiyor” görüşünde.

VITOR HUGO: BENİ AVCI İKNA ETTİ

Sezon başında ayrılığı gündeme gelen Hugo kalma hikâyesini ve Abdullah Avcı’nın üzerindeki etkisini anlattı: Çocuklarımın eğitim hayatı vardı ve okul konusundan dolayı ayrılığım gündeme geldi. Pandeminin de etkisiyle her yer kapalıydı. Hocamızla beraber oturduk konuştuk. Onun bana bunu anlatış şekli, kullandığı kelimeler, söylediklerinin etkisiyle ben şampiyon olacağımıza inandım ve kalmak istedim. Pandemi etkisini azalttı, çocuğumun okulunu bulabildik. O yüzden ben Trabzon'da çok mutluyum. Ve iyi ki kalmışım.

Gökdeniz Karadeniz: Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarına çağrılmadım Bir zamanlar Trabzonspor'da forma giyen Gökdeniz Karadeniz, şampiyonluk kutlamalarında davet edilmediğini söyledi. Karadeniz, bu yüzden evde kutlama yaptığını belirtti.

Marek Hamsik'in neden Trabzonspor'a geldiği ortaya çıktı Şampiyonluk kazanamadan futbolu bırakan yıldızlar arasına katılmaktan Trabzonspor'a transfer olarak kurtulan Marek Hamsik, Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarının ardından açıklamalarda bulundu.