Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de Final Four hafta sonu geldi... Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda son şampiyon Anadolu Efes'in yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona ve Yunanistan'dan Olympiacos, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2021-2022 sezonunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.

OLYMPİACOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? ŞİFRESİZ Mİ?

Stark Arena'nın 2018'in ardından ikinci kez ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'deki ilk maçta Anadolu Efes, TSİ 19.00'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Günün ikinci mücadelesinde ise Barcelona ile Real Madrid, TSİ 22.00'de finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak. İki maç da beIN Sports HD 3 kanalından şifreli yayınlanacak.

FINAL-FOUR 2022 MAÇ PROGRAMI

Yarın:

19.00 Olympiakos-Anadolu Efes

22.00 Barcelona-Real Madrid

21 Mayıs Cumartesi:

17.00 Üçüncülük müsabakası

20.00 Final maçı

Anadolu Efes Final-Four'a yükseldi Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final maçında rakibi Exchange Milan'ı 75-70'i yenerek seriyi 3-1'e getirdi. Böylelikle Anadolu Efes, Final-Four'a yükseldi. Bu Egemen Ataman'ın da beşinci Final-Four mücadelesi olacak.

ANADOLU EFES - OLYMPİACOS 45. RANDEVU

Dörtlü Final'in ilk maçında mücadele edecek Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 45. kez birbirlerine rakip olacak. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 44 müsabakada iki takım da 22'şer galibiyet elde etti.

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes 88-69 kazandı. İkinci devrede Yunanistan'da yapılan mücadeleden ise Olympiakos 87-85 galip ayrıldı. İki takım, Dörtlü Final organizasyonunda ilk kez karşı karşıya gelecek.

11 SEZON SONRA RUS TAKIMI YOK

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde geçen sezona göre 2 farklı takım mücadele edecek. Geride kalan sezonun Dörtlü Finali'nde yer alan Anadolu Efes ile Barcelona, 2021-2022'de de son 4 takım arasına kalmayı başardı.

Real Madrid, 2018-2019 sezonunun ardından Dörtlü Final'de oynama hakkı elde etti. Olympiakos ise 2016-2017'den sonra ilk kez organizasyonda yer alacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda geçen sezon Dörtlü Final'de mücadele eden takımlardan AX Armani Exchange Milan, play-off serisinde Anadolu Efes'e elendi. Rus ekibi CSKA Moskova ise Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle organizasyondan ihraç edildi.

Dörtlü Final'de 2010-2011 sezonundan bu yana ilk kez Rus takımları mücadele edemeyecek.