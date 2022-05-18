Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, son görüşmeyi başkan Ali Koç'la yüz yüze yapmak için İstanbul'a geliyor. Portekiz basınının duyurduğu gelişmeye göre; 69 yaşındaki çalıştırıcı hafta sonu İstanbul'da olacak.

Ali Koç daha önce Lizbon'a giderek hocayla görüşmüştü. Hatta bu görüşmeden bazı fotoğraflar sosyal medyaya sızdırılmıştı. Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında heyecan oluşturan bu gelişmeden sonra Brezilya'ya uçan Jorge Jesus'un teknik direktörlük teklifleri aldığı bazı kulüplerle görüştüğü, Fenerbahçe'ye karşı ikili oynadığı iddia edilmişti.

LUGANO'NUN SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Fenerbahçe'nin unutulmaz stoperlerinden Diego Lugano, Brezilya basınına yaptığı açıklamada Jesus'un kariyerine Brezilya'da devam edeceğini söylemişti. Sao Paulo efsanesi de olan Uruguaylı eski yıldız, Fenerbahçe iddialarını "zayıf ihtimal" olarak nitelemişti.

Sarı-Lacivertli kaynaklara göre ise, Jorge Jesus transfer için Ali Koç'tan cömert bir transfer bütçesi istedi. Koç da Kim, Szalai ve Altay gibi isimlerin yüksek bedellere satılacak olmasını teminat gösterip Portekizli'yle el sıkıştı. Şimdi ise geriye son tur görüşmeleri kaldı. İki tarafın avukatlarının da yer alacağı görüşme sonrası imzalar atılacak.

Son Dakika Fenerbahçe haberi... Jorge Jesus, Real Madrid'in golcüsüyle birlikte geliyor Son Dakika Fenerbahçe haberi... Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, Portekizli hocayı Karagümrük maçından sonra açıklayacak. Sarı-Lacivertliler golcü sorununu da Real Madrid'de Mariano Diaz'la çözmeyi planlıyor

Jorge Jesus ve ekibinin iki yıllık maliyeti: Yeni fatura 14 milyon Euro Yeni sezonda takımı Portekizli teknik adama teslim edecek olan sarı lacivertliler, ayrıca kadroda revizyona da gidecek. Yönetimi en çok zorlayacak isimler Mesut ve Gustavo.

Ali Koç'la fotoğrafları gündem olmuştu: Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklaması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la birlikte olan fotoğrafının basına sızması üzerine sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.