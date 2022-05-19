Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a Rusya'dan talip var... Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. CSKA, Fenerbahçe’ye fiyat sordu, cevap bekleniyor.

BEDAVAYA ALINMIŞTI

Sivasspor'da Emre Kılınç'la birlikte parlayan Mert Hakan Yandaş, 2020 yazında bedevaya Fenerli olmuştu. Emre ise Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta 8 asist yapan başarılı futbolcu taraftarın da en sevdiği isimler arasında yer alıyor.

JESUS İÇİN BÜTÇE LAZIM

Yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u bekleyen Fenerbahçe, 69 yaşındaki Portekizli teknik direktörü getirmek için istediği bütçeyi onaylamıştı. Sarı-Lacivertliler'in bu yüzden elindeki değerleri nakite çevirmesi gerekiyor. Ciddi bir kadro değişimine hazırlanan Fenerbahçe'de "değerini bulan satılır" görüşü hakim. Ali Koç yönetimi Kim, Szalai, Altay ve Osayi'den de büyük bir gelir beklentisinde...

Jorge Jesus ne zaman geliyor? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kesinleşti Fenerbahçe yeni teknik direktörüne kavuşuyor... Jorge Jesus'la yapılan görüşmelerde sona gelindi. 69 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı imza için İstanbul'a, yeni yuvasına geliyor.

Fenerbahçe'de işler değişti! Git beraber 'mesut' olalım Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen dünyaca ünlü ismin yol ayrımı sancılı olacak. Kadro dışı bırakılan Mesut, aldığı tekliflere rağmen sarı lacivertli formadan kopmak istemiyor

Martin Skrtel 37 yaşında futbolu bırakma kararı aldı Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları giyen Slovak stoper Martin Skrtel, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı.