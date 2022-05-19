Türkiye Gazetesi

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Exxen'de yorumculuk yapacak. Paris'teki ünlü Parc des Prince Stadı'nda 28 Mayıs Cumartesi akşamı oynanacak dev maç, Exxen'den canlı yayınlanacak. Maçın anlatacak fenomen spiker Ertem Şener'e yorumlarıyla Fatih Terim eşlik edecek.

İŞSİZKEN ÖNEMLİ MAÇLARI YORUMLUYOR

Sezona büyük umutlarla giren ve "Geleceğin Galatasaray'ı"nı kurmayı planlayan teknik direktör Terim, işler kötü gidince sezon ortasında görevden alınmıştı. O günden sonra Türk medyasında pek görünmeyen "İmparator", Amerikan The Athletic sitesi ve bazı İtalyan gazetelerine özl röportajlar vermişti.

2005'te İstanbul'da oynanan Milan - Liverpool finalinde de yorumculuk yapan 69 yaşındaki Terim, 2011'deki Barcelona - Manchester United finalini de yorumlamıştı.

Liverpool'u bekleyen kritik hafta... Kupalar gelmese bile eğlence devam edecek Liverpool önümüzdeki hafta hem Premier League hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak. Kırmızılar sezonu 4 kupayla tamamlasa da tamamlamasa da 2019'da geçit töreni yine yapılacak.

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