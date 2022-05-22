Türkiye Gazetesi

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Kylian Mbappe dün Real Madrid'i üzen bir kararla Paris'te kalacağını açıklamıştı. Ardından PSG sosyal medya hesaplarından Mbappe'nin kararını resmiyete döken videolar paylaştı. 23 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız forvetin PSG'de kalmak için sportif direktör Leonardo ve teknik direktör Mauricio Pochettino'nun gönderilmesini istediği ortaya çıktı. Bizzat patron Nasser Al Khelaifi'yle görüşen Mbappe'nin istediği oldu.

HER ŞEYİ KENDİSİ BELİRLEYECEK

Paris Saint-Germain yönetimi Mbappe ile 5 değil 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fransız basınına göre yıldız ise 50 milyon euro imza parası ve görülmemiş imtiyazlar tanındı. Bunların başında "hocayı da sen belirle, kulübü sen yönet" gibi uçuk teklifler vardı.

Mbappe'de imzayı atar atmaz ilk iş Leonardo ile Pochettino'yu gönderdi. Takımın başına Zinedine Zidane'ın gelmesi bekleniyor.

NEYMAR: ÇOK SEVİNDİM

PSG'nin Brezilyalı süper yıldızı Neymar, Mbappe'nin takımda kalması üzerine "O en üst düzey futbolculardan biri, Kulübün bugünü ve geleceği. Kylian adına çok mutlu oldum. O benim hem dostum hem takım arkadaşım ve Paris'te kalacağız" ifadelerini kullandı.

Mbappe ise şunları söylemişti: "Burada, gelişmeye devam edebilirim. Paris bana performansımı ilerletmek için her şeyi sunuyor. Çok mutluyum. Fransa'da yaşamaya devam edeceğim için ayrıca memnunum. Bu ülke doğup büyüdüğüm ve güzelleştiğim ülke"

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