Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezonu Trabzonspor’un ardından ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme hakkı elde eden Fenerbahçe, 14 yıllık hasreti sonlandırmak istiyor. Avrupa Ligi finalinde Glasgow Rangers’ın kupayı Eintracht Frankfurt’a kaptırmasıyla bir tur az oynama şansını kaçıran sarı lacivertliler için macera ikinci ön eleme turundan başlayacak. Rakip, Ukrayna’dan Dinamo Kiev ya da Danimarka’dan Midtjylland olacak. Fenerbahçe turu geçerse Benfica, Rangers, Sturm Graz, PSV, Monaco veya R. Union ile karşılaşacak. Burası da geçilirse play-off aşaması var, sonrasında ise Devler Ligi…

UZUN BİR MACERA

F.Bahçe, ilk adımı olan ikinci ön elemede hayal kırıklığı yaşarsa, üçüncü ön elemeden Avrupa Ligi’ne geçiş yapacak. Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü ön elemede veya play-off’ta veda edilmesi hâlinde sarı lacivertliler Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Avrupa Ligi üçüncü ön elemesi ve play-off’un son durağı Avrupa Ligi grupları. Ancak buradan da elenilmesi hâlinde rota Konferans Ligi’ne dönüyor. Özetle Fenerbahçe bu sezon her hâlükârda Avrupa’da uzun bir macera yaşayacak gibi görünüyor. Ancak hedef tabii ki en son 2008-09’da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alabilmek.

TRABZONSPOR KOLLANID

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. "Mesut Özil'in menajeriyle bugün (dün) konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Mesut dünya yıldızı kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Karar aşamasındayız" diyerek ayrılık sinyali veren Koç, "Teknik adam konusunda sona geliyoruz. Pazartesi günü yeni hocayı açıklayacağız. Ya Jesus olacak ya da İsmail Kartal" sözlerini kullandı.

HAKEM TORPİLLE ATANIYOR

"Türk futbolu, bir şehir takımı odağında dönüyor" vurgusu yapan Koç, "Trabzonspor iyi oynamadığında yardıma koşulan beş maç var. Bir tane Trabzonspor'un hakem hatasıyla puan kaybettiği maç söyleyin. Onlara iyi bir destek var!" dedi. Başkan, "Hakemlikte çok şaibeli olaylar oluyor. Torpille hakem atanıyor. Belki de 10 yılın altyapısı yapılıyor ve belli bir amaca hizmet edecekler. Buna ben inanıyorum. Kulüpler Birliği başkanlığına aday olacağım" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe sezonu Şampiyonlar Ligi vizesiyle bitirdi Rakip 10 kişi kaldı, sarı lacivertliler golleri arka arkaya sıraladı. Serdar Dursun perdeyi açarken Valencia iki kez sahne aldı. Diğer sayılar Serdar Aziz ve İrfan Can'dan geldi