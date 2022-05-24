Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'nin Derin Futbol programında Galatasaraylı yorumcu Rasim Ozan Kütahya'ya attığı fırçalarla gündemde... 3 Temmuz 2011 sürecinde FETÖ'nin medya ayağı olmakla suçladığı Kütahyalı'ya sinirlenen Koç, canlı yayında kendini tutamadı.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

Sivri dilli yorumcu Rasim Ozan, eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ı bir dönem FETÖ'ye destek olmakla suçlayınca stüdyoda gergin anlar yaşandı. Ali Koç, "Aziz Yıldırım'ı ağzına alma, terbiyeni takın. İnsanlar yaptıklarından sorumludur. FETÖ'nün en önemli ayağı medyaydı. Sen de içindeydin. Önce yücelt sonra göçert. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın" ifadelerini kullandı.

"O LEKE ALNINDAN SİLİNMEYECEK"

Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözlerine, şu cevabı verdi:

"Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım'ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Karşımdaki zat yanlışından da dönmüş olabilir ama en büyük o zaman cemaat deniyordu destekçilerinden, sempatizanlarından ve de daha kötüsü kul hakkı yendiği zaman sözcüsü. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin!"

"GEZİ'Yİ FİNANSE ETTİNİZ!"

Taraflar arasında gerilim artınca Kütahyalı da Koç ailesini Gezi'nin finansörlerinden olmakla suçladı. Kütahyalı, Ali Koç'a yönelik, "Nezaketli davranıyorum ama abartıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı. Koç ailesinin Gezi'deki rolü de ortada" dedi.

Koç, son olarak, "Rasim Bey, ailemin ağzını adına alana kadar her şey güzeldi. Daha bitmedi, dışarıda da devam edecek. Futbolda temizlik lazım, inşallah Allah basından da senin gibileri temizler" temennisinde bulundu.

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