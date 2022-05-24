Türkiye Gazetesi

İtalya'nın AS Roma takımıyla Hollanda temsilcisi Feyenoord arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu olmak için karşı karşıya... Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında şampiyonluk kupası sahibini bulacak.

ROMA - FEYENORD MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN VAR MI?

Roma ile Feyenoord arasındaki final karşılaşması, TSİ 22.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı TV 8.5'tan da canlı olarak izleyebilir.

Jose Mourinho'nun var bir hayali... AS Roma - Leicester City 1-0 (ÖZET) Jose Mourinho, Roma'yı ayağa kaldırdı... İtalyan ekibini ilk sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale taşıyan Portekizli teknik direktör, kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandırmak istiyor. Finaldeki rakip Feyenoord...

MOURİNHO'NUN KUPA KOLEKSİYONU

Kariyerinde 2'şer Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemeye çalışacak.

Roma, tarihindeki tek başarıyı 1955'ten itibaren Fuar Şehirler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra UEFA Kupası, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne dönüşen organizasyonda mutlu sona ulaşarak elde etti. 1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa kupalarında başarısı bulunmayan Roma, Mourinho'nun tecrübesiyle bir ilk yaşamak istiyor.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Feyenoord ise 1970 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1974 ve 2002 UEFA Avrupa Ligi'nden sonra Avrupa kupalarındaki 4. şampiyonluğu hedefliyor.

Shaqueel van Persie Feyenoord'da 15 yaşında profesyonel oldu... Fenerbahçe'de 2015-18 yıllarında forma giyen Robin van Persie'nin imza törenine küçük yaşlarda katılan Shaqueel, Feyenoord'da 15 yaşında profesyonel oldu...

Orkun Kökçü 2025'e kadar Feyenoord'da Hollanda ekibi Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.