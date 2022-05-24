Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig yükselme play-off turunda yarı final heyecanı… TFF 1. Lig’e yükselmek isteyen iki ekip Bayburt İl Özel İdarespor ile Bodrumspor karşılaşacak. Bayburt İl Özel İdarespor ile Bodrumspor ne zaman, saat kaçta? Bayburt İl Özel İdarespor ile Bodrumspor hangi kanalda? Bayburt İl Özel İdarespor ile Bodrumspor maçı ilk 11’leri ile ilgili detaylar haberimizde!

BAYBURTSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bayburt Genç Osman Stadı oynanacak Bayburt İl Özel İdarespor ile Bodrumspor maçı 24 Mayıs 2022 tarihinde (bugün) saat 15.30'da başlayacak. İlk maçı Bodrum ekibi evinde 3-1 kazanmıştı. Bu maçın ardından TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takım finalde belli olacak. Daha önce Sakaryaspor ile Pendikspor mutlu sona ulaşmıştı.

Bayburt İl Özel İdarespor ile Bodrumspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayburt İl Özel İdarespor ile Bodrumspor maçının yayın bilgisi bulunamadı. TFF 2. Lig’in maçlarının tamamı artık tek bir yayıncı tarafından yayınlanmıyor. Ancak, kulüpler bulundukları şehrin yerel haber kanalları ile anlaşabilmektedir. Bazı kulüpler ise resmi YouTube hesapları üzerinden iç saha maçlarını canlı olarak yayınlıyor.

BAYBURT'A YAKIŞMAYAN OTEL BASKINI

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenmişti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı maçın rövanşı için Bodrumspor Bayburt’a gitti.

Akşam saatlerinde çok sayıda Bayburtlu taraftar Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele geldi. Bodrumspor ve yeşil beyazlı formayı giyen futbolcular aleyhine küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, araçlarının kornalarını çaldı, otel önüne torpil attı. Futbolcuların uyuyacağı saatte otelin çevresinde toplanan taraftarlara, polis müdahale etti.

Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, taraftarları bölgeden dağıtmak için çaba harcıyor.

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