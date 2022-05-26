Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ta 29 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda başkan Ahmet Nur Çebi yönetim listesinde ciddi değişiklikler yapacak. Modern dünyaya uyum sağlayacak ve projeler yeni dönemde yer alacak. Şu andaki yönetimden Adnan Dalgakıran, Berkan Gocay, Erdal Torunoğulları ile Efe Bezci yeni dönemde yer almayacak. Çebi’nin yeni listesine Arda Ödemiş, Serhan Çetinsaya ve Hüseyin Yücel, Engin Baltacı, Ahmet Akçelik’in dâhil olması bekleniyor.

URGANCILAR DEVAM

Genel Sekreter Mesut Urgancılar, basketboldan sorumlu Umut Şenol’un yanı sıra Kemal Erdoğan, Hakan Daltaban ile Fırat Fidan görevlerini sürdürecek. Futbol şubesinin başındaki Emre Kocadağ ise devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşıyor. Hatırlanacağı üzere başkan Çebi, futbolda sportif direktör Ceyhun Kazancı’yı yetkili kılmıştı. Çebi’nin yeni dönemde futboldan sorumlu yönetici atamama ihtimali nedeniyle Kocadağ henüz kararını vermedi.

GELENLER KİM?

SERHAN ÇETİNSAYA: Babası Süleyman Çetinsaya’nın sahibi olduğu Artaş Grubu’nda yönetim kurulu üyesi.

Babası Süleyman Çetinsaya’nın sahibi olduğu Artaş Grubu’nda yönetim kurulu üyesi. ARDA ÖDEMİŞ: Ard Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı. Şirketi, borsada ARDYZ koduyla işlem görüyor.

Ard Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı. Şirketi, borsada ARDYZ koduyla işlem görüyor. ENGİN BALTACI: Eski divan başkanı. Yıldırım Demirören’in başkanlığı döneminde yöneticilik yapmıştı.

Eski divan başkanı. Yıldırım Demirören’in başkanlığı döneminde yöneticilik yapmıştı. AHMET AKÇELİK: Sanayici, uluslararası marka yöneticisi. Serdal Adalı’nın önceki seçimdeki listesinde yer almıştı.

Sanayici, uluslararası marka yöneticisi. Serdal Adalı’nın önceki seçimdeki listesinde yer almıştı. HÜSEYİN YÜCEL: Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı. Fikret Orman döneminde yöneticilik yapmıştı.

KARAR SEÇİM SONRASI: TOSUN PAŞA BEKLEMEDE

İngiltere macerası sakatlıklarla ve formsuzluklarla geçen Cenk Tosun, üçüncü defa Beşiktaş’a imza atmak istiyor. Dönüş için haber gönderen 30 yaşındaki golcü, başkan Ahmet Nur Çebi’den, "Seçimden sonra görüşürüz" cevabını aldı. Sörloth’a daha sıcak bakan Çebi’nin, Norveçli golcünün transferinin gerçekleşmemesi durumunda Cenk Tosun’a yönelebileceği bildirildi.

OZZY VEDA ETTİ

Oğuzhan Özyakup yayınladığı sosyal medya mesajıyla taraftara veda etti: 19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum...

Süper Lig’in en iyi ilk 11’i seçildi! Galatasaray ve Beşiktaş neye uğradığını şaşırdı Süper Lig’in en iyi ilk 11’i seçildi! Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, yaptıkları analizlere göre en iyi 11’i seçti. Şampiyon olan Trabzonspor’dan birçok isim yer alırken rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’dan hiçbir futbolcu yer almadı. Fenerbahçe’den ise sadece Kim Min-Jae yer aldı.