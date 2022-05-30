Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'ya Serie A ekiplerinden Spezia talip oldu. Fabricio Romano'nun haberine göre; teknik direktör Thiaogo Motta'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Spezia'nın en büyük hoca adayı Farioli...

FARİOLİ ELİT HOCA MI?

Türkiye'ye 2020-21 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak gelen 33 yaşındaki Farioli, Atan'dan sonra takımın başına geçmiş ve oynattığı futbolla dikkat çekmişti. Bu sezon Fatih Karagümrük'te görev yapan, ardından Alanya'ya geri dönen İtalyan çalıştırıcının ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.

İsmi daha şimdiden "elit" hocalar arasında anılmaya başlanan Farioli, kariyer basamaklarını hızlı yükseliyor. İtalya'da daha önce Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yapan İtalyan, Roberto De Zerbi'nin ekibinde yer almıştı. Milli stoper Merih Demiral'ın Alanya'dan Sassuolo'ya transferinde de Farioli'nin raporu etkili olmuştu.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Akdeniz ekibine geri dönen ve son 22 maçta görev yapan Francesco Farioli'nin 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Mevcut sözleşmede "Serie A çıkışı" var mı bilinmiyor. Eğer yoksa, Aytemiz Alanyaspor Farioli transferinde bonservis geliri elde edebilir.

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