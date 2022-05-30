Türkiye Gazetesi

Robert Lewandowski, Bayern Münih'e veda etti... Alman deviyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Polonyalı golcü, sözleşme uzatma krizi yaşıyordu. Barcelona'yla büyük ölçüde anlaşan Lewa, "Bayern Münih kariyerim sona erdi. Bundan sonra Bayern'de devam edebilmek için herhangi bir ihtimal göremiyorum" dedi.

Lewandowski, şöyle devam etti: "Bayern ciddi bir kulüp ve beni tutmayacaklarına inanıyorum, artık orada oynamak istemiyorum. En iyi çözüm transfer. Umarım beni durdurmazlar".

SADİO MANE GELİYOR

Bayern Münih'in yeni yıldızı kim olacak? Dünyanın en büyük golcülerinden birine sahip olan Bayern Münih, futbolcusunun istediği rakamlar kulüp prensiplerine uymuyor diyerek Lewa'dan vazgeçti. Bundesliga şampiyonu, Liverpool'dan ayrılmak istediğini açıklayan Sadio Mane ile görüşüyor. Senegalli yıldızın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

BAYERN TARİHİNİN EN İYİLERİNDEN

8 yıldır Bayern Münih formasını terleten Robert Lewandowski, bu sezonki şampiyonluğun en büyük mimarlarından bir tanesi oldu. Polonyalı yıldız, Bundesliga’da bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada takımına 35 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Lewandowski, Bundesliga dışında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de bu sezon 13 gol kaydetti.

CORENTİN TOLİSSO'YLA UZATILMADI

Bayern Münih'in 27 yaşındaki Fransız orta sahası Corentin Tolisso da ayrılacağını açıkladı. 2017 yazında Lyon'dan 42 milyon euroya transfer edilen ve 5 sezon forma giyen Tolisso'nun sözleşmesi uzatılmadı. Kulüpsüz kalan Tolisso fazla forma şansı bulamıyordu.

Milli stoperi Niklas Süle'nin Borussia Dortmund'a gitmesine izin veren Bayern, Ajax'tan iki yıldız ismi kadrosuna kattı. Noussair Mazraoui ile Gravenbach seneye Bayern forması giyecek.

Bayern Münih'in çılgın planı! Lewandowski gider, Sadio Mane gelir Liverpool'la sözleşme uzatıp uzatmayacağı merak edilen Senegalli forvet Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transfer olmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Robert Lewandowski adım adım Barcelona'ya Barcelona, Bayern Münih'in 33 yaşındaki gol makinesi Robert Lewandowski'nin aklını çelmeyi başardı. Polonyalı santrfor, Xavi ile görüşüp Katalan devine gelmek istediğini söyledi.