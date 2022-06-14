Türkiye Gazetesi

Sporx’e konuşan Galatasaray eski yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, “Fatih Terim’in göreve dönmeyeceğini biliyorum. Bu konuda bilgim var. Dursun Özbek yönetiminin Terim ile ilgili böyle bir tasarrufu yok. İtalyan, Alman ya da Türk modeli olabilir” dedi.

Galatasaray'da teknik direktör konusu bu akşam belli olacak... Dursun Özbek açıkladı Galatasaray Kulübü’nde başkanlığa seçilen ve bugün mazbatasını alan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önce Ali Sami Yen’in ardından da Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti. Özbek burada teknik direktör konusunda son gelişmeyi paylaştı.

"GALATASARAY'DA BARIŞ OLMAZ"

Nazifoğlu, Özbek’in geçmişteki başkanlık döneminde yaptığı hatalarından önemli dersler aldığını savunarak, “Artık farklı bir Dursun Özbek göreceğiz. Hatalarından ötürü çok üzgündü. Artık ayakları daha fazla yere sağlam basan bir Dursun Özbek var. Projelerinin başarılacağına inanıyor. Ben de ona inanıyorum” diye konuştu.

Levent Nazifoğlu, “Galatasaray’da barış olur mu?” sorusu üzerine de, “Yüzde 51’e 49 biten bir seçim sonrası sanmıyorum. Ortadan bir bölünmüşlük var” yorumunu yaptı.

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