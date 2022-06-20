Türkiye Gazetesi

Sivasspor’a yıldız oyuncusu Fayçal Fajr'den kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu, Suudi Arabistan 1. Lig ekiplerinden Al-Wahda Mekka'ya transfer oldu.

RIZA ÇALIMBAY KALMASINI İSTEMİŞTİ

Al-Wahda Mekka kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldığı açıklandı. Geçen yaz Getafe'den gelen Fajr Sivasspor formasıyla 83 maça çıkan Fayçal, 9 gol, 15 asistlik performans sergilemişti.

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay futbolcunun takımda kalmasını istemişti.

Sivasspor Badou Ndiaye transferi için harekete geçti Sivasspor, son olarak Yunanistan’da Aris forması giyen 31 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye’ye teklifte bulunacak.

Sivasspor hedef büyüttü, Rıza Çalımbay imzayı attı Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-Beyazlılar'da 3 sezondur görev yapan ve 3 sezondur Yiğidolar'ı Avrupa'ya taşıyan Çalımbay, sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamıştı.