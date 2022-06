Türkiye Gazetesi

Ataköy'de Olimpiyatevi'ndeyiz. Futbol tarihimize adını "Büyük Mustafa" diye yazdıran örnek insan, büyük karakter Mustafa Denizli ile tören öncesi futbolumuzu ve gündemdeki konuları konuşuyoruz. Espri ile karışık, "Futbolun konuşulacak nesi var" diyor, bir dönem "Deniz kurudu" demesi gibi sıra dışı bir söylemde bulunuyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden Mustafa Denizli'ye "Fair-Play" ödülü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Türkiye Fair-Play Ödülleri'nin 40'ıncısı olan 2022 Büyük Ödülü'nü, geçen yıl Altay Spor Kulübü ile anlaşmayı, alacağı ücretin şehit aileleri ile Mehmetçik Vakfı'na bağışlanması şartıyla kabul eden teknik direktör Mustafa Denizli'ye verdi.

Bu üslup, durum ne olursa olsun "Yüzde 51 kazanırız", "Bu ülkede her zaman her takımı yenecek bir on bir vardır" ve "Üç yediksek 5 atar turu geçeriz" diye en ümitsiz anlarda bile bu milletin içindeki uyuyan devi uşandırmaya çalışan ümit dolu insan Mustafa Denizli'nin bildiğimiz karakterinin aksineydi. Haliyle "Futbolun konuşulacak nesi var" değerlendirmesini bir espri olarak algıladım ve "Nereden başlayalım?" babında Prof. Dr. Bilge Doruk'un da merakını gidermek adına Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk ile sohbeti araladık.

"OKAN'A İNANIYORUM, BAŞARIR"

"İnanıyorum!" dedi Türk futbolunun efsane hocası Mustafa Denizli, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk için, hiç bir çekince ortaya atmadan.

"Ona hem inanıyor hem de güveniyorum. İnşallah, Okan Buruk, Galatasaray'da çok başarılı olur. Zaten başarılı bir yol haritası var."

O an neden bilmem dikkatimi Mustafa Hoca'nın yüz ifadesine odakladım. Denizli'nin mutluluğunu görmeye değerdi.



"Okan Buruk" ismini duyar duymaz adeta gözlerinin içi ışıl ışıl parıldıyordu. O memnuniyet içinde şöyle devam etti:

Galatasaray teknik direktörleri listesi... Okan Buruk 61. sırada Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra futbol takımının başına getirilen Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 61. teknik direktör oldu.

"ONA FORMAYI İLK BEN VERDİM!"

"Ona, Galatasaray'da formayı ilk ben verdim. Tarafsız olamam, elbette tarafım... Bu gelişmeden çok memnun oldum, sevindim ve de duygulandım. Benimle beraber profesyonel hayata başlayan insanların böyle yerlere gelmesi benim için ayrı bir keyf. Nitekim Okan Buruk beni hiç yanıltmadı harika bir kariyer yaptı. Teknik adamlığında da başarılı bir yol çiziyor. Başakşehir ile şampiyonluk yaşaması tesadüf değil. Galatasaray onun için yeni bir heyecan olacak, belki zor olacak ama hiç endişem yok. Sonuçta yetiştiği, yabancısı olmadığı, çok destek göreceğine inandığım bir camiaya geliyor. Bu yoldan biz de geçtik. Galatasaray'ın ona, onun da Galatasaray'a ihtiyacı var. Birlikte çok iyi şeye imza atacaklar diye düşünüyorum. Gönülden başarılar diliyorum."

Galatasaray'da Okan Buruk Devri... Şampiyon hocanın maliyeti de yüzleri güldürdü Galatasaray yeni teknik direktörünü açıkladı... Sarı-Kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 48 yaşındaki teknik adama TL cinsinden ödeme yapılacak. Okan buruk ilk yıl 17 milyon, 2. yıl 20 milyon TL alacak.

"BELGESELİMİ ÇEKİYORLAR"

Olimpiyatevi'ndeki ödül töreni sonrası büyük salondaki olimpik spor fotoğrafları sergisini de gezen Mustafa Denizli, TMOK Fair Play Komisyonu'nun Davranış Dalı'nda Büyük ödülün sahibi olarak, Türk futbolunun marka değerinde yaşanan erozyona dikkat çekti ve "Geçmişte de çok iyi değildik ama zamanla 6. torbadan 3. torbaya kadar çıkmayı başarmıştık. Tabii bugün bulunduğumuz yer orası değil ama buraları geçip olmamız gereken yere yükseleceğimize inanıyorum." dedi.