Türkiye Gazetesi

Cenk ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transferi gelecek hafta resmiyete kavuşturmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar serbest durumda olan 31 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Emre Mor, Cabral, Oğuzhan, Muleka Cyle Larin'den boşalan sol ön pozisyonuna transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Kasımpaşa'da şov yapan Jackson Muleka'yla birlikte Sporting forması giyen Jovane Cabral'le de ilgileniyor. İki futbolcu için de görüşmeler sürüyor. Karagümrük'e iki yıllık imza atması beklenen Emre Mor'un ise Beşiktaş'ın da transfer gündemine girdiği iddia edildi.

EVERTON MACERASI BİTMİŞTİ

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Ahmet Nur Çebi'nin 2. başkanlığı döneminde 22 milyon euroluk rekor bonservisle Everton'a satılmıştı.

Premier League ekibinde geçen 4 sezonun ardından yuvaya geri dönüyor. Çebi, 31 yaşındaki golcünün transferiyle bizzat ilgilendi ve artık sona gelindi.

2020-2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.

Beşiktaş aradığını Portekiz'de buldu: Cabral Kartal oluyor Siyah beyazlılar geçen sezonu Lazio'da geçiren 24 yaşındaki oyuncuya kancayı taktı. Marsilya'nın da istediği yıldız için Sporting'e cömert bir teklif sunuldu.

Ahmet Nur Çebi Marko Arnautovic haberlerini doğruladı Ahmet Nur Çebi'den son dakika transfer açıklaması... "Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarında ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var"