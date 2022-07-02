Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, futbolcumuza net 400.000 TL imza ücreti ödenecektir.

Ayrıca, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

Erik Botheim, Talisca, Mert Müldür, Onur Bulut... Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri Yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, transferler konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Bu sene kadroda yeniden yapılanma gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun çalışmalar içinde. Cimbom, 6-8-10 numara, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak.

Galatasaray'dan Botheim yoklaması Rusya'da Krasnodar forması giyen Norveçli forvet ile ilk temas kuruldu. Galatasaray yönetimi toplam 4 milyon avroyu bulan maliyeti düşürmeye çalışıyor.