Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlar çeyrek final maçları tamamlandı.

Turnuvanın 2019 şampiyonu 16 numaralı seribaşı Simona Halep, 20 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Tuvalete gitti geldi, 2 set geriden maçı kazandı... Wimbledon'da Novak Djokovic şov! Tenisin en büyük turnuvası Wimledon'da çeyrek final maçları müthiş mücadelelere sahne oluyor... Tek erkeklerde dünya 1 numarası koltuğunu kaptıran Novak Djokovic, çeyrek finalde genç İtalyan raket Jannik Sinner'le karşı karşıya geldiği maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı.

RYBAKİNA'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Günün diğer karşılaşmasında ise 17 numaralı seribaşı Rybakina, dünya 44 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 4-6, 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında yarı finale kaldı.

Tek kadınlar yarı finallerindeki Ons Jabeur-Tatjana Maria ve Elena Rybakina-Simona Halep maçları, yarın yapılacak.

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