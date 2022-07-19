Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı. Fenerbahçe'nin çubuklu formasını Sarp Akkaya, deplasman formasını Afra Saraçoğlu, üçüncü formasını ise Sarp Can Köroğlu tanıttı. Özellikle Afra Saraçoğlu'nun giydiği forma Twitter'ı salladı.
FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMASI KAÇ PARA?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarları Fenerium'lara davet ettiği konuşmasında yeni sezon formalarının fiyatını da açıklamıştı.
Sarı-Lacivertliler yönetim bu rakamı değiştirmedi. Görücüye çıkan formalar 629 TL'den satışa sunuldu.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman? Muhtemel 11'ler, canlı yayın bilgileri... Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında avantajı kapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, maç saatini bekliyor. J:orge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.
FORMADA NEDEN 5 YILDIZ YOK?
Formalarda 5. Yıldız yer almadı. Ali Koç yaptığı bir açıklamada 5 yıldızlı formaların gelecek sezondan itibaren kullanılacağını açıklamıştı.
Ali Koç açıklamasında, "Gelecek sezonki formaları ısmarladık. Hazır formalar. Bu yüzden 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe Beko kombine satışları başladı mı? Ne zaman başlıyor? Kaç para? 2021-2022 sezonunu ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da, yeni sezon kombine yenileme ve satış süreci başlıyor
Fenerbahçe 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdi Fenerbahçe Kulübü, 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurdu.