Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden Bodrumspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşil-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran 35 yaşındaki Makedon santrfor Adis Jahovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Bodrumspor’dan yapılan açıklamada “Hoş Geldin Adis Jahovic. Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz” denildi.
Adis Jahovic, Göztepe’nin yanı sıra Konyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor gibi Süper Lig takımlarının formasını giydi.
Adem Büyük Manisa FK formasıyla futbolculuğa geri döndü! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli golcü Adem Büyük’ü kadrosuna kattı. 35 yaşındaki futbolcu geçen sezon Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük de yapmıştı.