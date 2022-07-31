Türkiye Gazetesi

2015 yılının Ekim ayında imzaladığı sözleşme ile İngiltere Premier Leageu ekiplerinden Liverpool’un başına geçen Alman teknik direktör Jürgen Klopp, başarısını yeni bir kupa ile sürdürüyor.

İngiltere'de bir önceki sezonun Premier League şampiyonu ile FA Cup şampiyonu arasında oynanan Süper Kupa finalinde bu yıl Manchester City ile Liverpool karşılaştı. Kırmızılar sahadan 3-1 galip ayrılarak Community Shield’ın sahibi oldu. Liverpool’un başında 8. sezonuna giren Klopp, bu zaferle birlikte İngiliz ekibine 7. kupayı kazandırdı.

200 milyon euroluk sarışın Cenk Tosun! Erling Haaland için olay benzetme Premier League'in açılış haftası öncesi Community Shield için kozlarını paylaşan Liverpool ile Manchester City, dün nefis bir futbol ziyafeti sundu. Kazanan taraf 3-1'lik skorla Liverpool olurken, City'nin süper golcüsü Erling Haaland'ın kaçırdığı goller sosyal medyayı salladı. Hele biri vardı ki; İngiliz bir futbolsevere "200 milyon euroluk sarışın Cenk Tosun!" benzetmesi yaptırdı.

LİVERPOOL'UN BAŞINA GELEN EN GÜZEL ŞEY!

Dünyada 2 kez ‘yılın antrenörü’ ödülünü de kazanan Alman teknik adam, Premier League şampiyonluğunun yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Lig Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa ve FA Cup zaferleri yaşadı.

Liverpool’dan önce Borussia Dortmund’u çalıştıran Klopp, sarı-siyahlıların başında 2 kez Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Almanya Süper Kupa ve 1 kez de Almanya Kupası’nı kazanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Edinson Cavani iddiası! Villarreal'le anlaşamadı, Cim Bom'a sıcak Galatasaray'ın Diagne ve Mohamed'den boşalan santrfor pozisyonuna iki isim düşünülüyordu. Bunlardan ilki Haris Seferovic transferiyle gerçekleşti. İsviçreli golcü her ne kadar iyi bir başlangıç yapsa da uzun sezon da 2. bir golcü ihtiyacı hissediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Alabiliyorsanız isterim" dediği Edinson Cavani de flaş bir gelişme yaşandı.