Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında bir grup Sarı-Lacivertli taraftarın attığı Vladimir Putin sloganlarınının yankıları sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'da "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Asıl hakkımızda atıp tutan Ukrayna Büyükelçisi özür dilesin" minvalinde konuşmuştu.

Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Asıl onlar bizden özür dilesin Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında karşılaştıkları Dinamo Kiev müsabakasında taraftarların yaptığı tezahürata değinen Koç, "Ukrayna'dan Özür dilemeyeceğiz. Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

TATLIYA BAĞLANDI

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bugün Koç'a cevap verdi. Dört maddede açıkalamalarda bulunan Ukraynalı diplomatın paylaşımları şöyle:

1. Ukrayna’da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir;

2. Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır

3. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe’ye teşekkür ediyorum;

4. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz.

UEFA Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki Putin tezahüratı nedeniyle ceza verebilir mi? Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında yaptığı tezahüratlarla ilgili UEFA'nın soruşturma başlatmasına yönelik Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Para cezası veya para cezasının yanında stadyumun kısmen kapatılma cezası verileceğini düşünüyorum" dedi.

ALİ KOÇ UKRAYNA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında karşılaştıkları Dinamo Kiev müsabakasında taraftarların yaptığı tezahürata değinen Koç, "Ukrayna'dan Özür dilemeyeceğiz. Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye Putin soruşturması UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçındaki 'Vladimir Putin' tezahüratı nedeniyle soruşturma başlattı.

Fenerbahçe'den Putin tezahüratı açıklaması: Kabul etmiyoruz Fenerbahçe'den dün oynanan Dinamo Kiev maçında yapılan tezahüratlar hakkında resmi açıklama geldi. Sarı-Lacivertli kulüpten tepki çeken tezahürata ilişkin yapılan açıklamada "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi.

Kadıköy'de Putin tezahüratı! Ukraynalı futbolcu gol sevincini abartınca... Dinamo Kiev'li futbolcular gol sevincini abartınca, bazı Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'de Vladimir Putin lehine tezahürat yaptı.