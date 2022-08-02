Premier League devi Liverpool, Portekizli forvet Diogo Jota'nın sözleşmesini uzattı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2027 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Wolverhampton Wanderers'tan 2020 yılında 45 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Diogo Jota, Liverpool formasıyla 85 karşılaşmada 34 gol ve 9 asiste imza attı.
Jota, Portekiz Milli Takımı'nda ise 26 maçta 9 kez ağları sarstı.
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