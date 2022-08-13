Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'e iç saha yenilgisiyle başlayan Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'te İtalyan modası devam ediyor. Bonservisi Serie A ekiplerinden Atalanta'da bulunan ve geçen sezonu Spezia'da kiralık geçiren Gambiyalı sol açık Ebrima Colley, bu sezon da İstanbul ekibinde kiralık oynayacak.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Atalanta'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ebrima Colley'i kiralık olarak renklerimize bağladık. Başarılı kanat oyuncusu Gambiya A Milli Takımı formasını 16 kez terletti. Kariyerinde Atalanta'nın yanı sıra Hellas Verona ve Spezia gibi takımlarda da forma giyen Ebrima Colley bu sezon Karagümrük forması giyecek. Ebrima Colley'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

EBRİMA COLLEY KİMDİR?

Profesyonel futbol hayatına Atalanta’nın altyapısında başlayan Ebrima Colley, kiralık olarak Spezia Calcio ve Hellas Verona formalarını da terletti.

Geçtiğimiz sezon Serie A’da Spezia formasıyla 11 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 388 dakika sahada kalırken, takımına 2 asistlik katkıda bulundu. Kariyeri boyunca toplam 98 müsabakada görev alan Gambiyalı sol kanat oyuncusu, 34 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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