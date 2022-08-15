Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'in 3. haftasıdna 3-3 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fransız teknik adam 2. yarıya 3 değişiklikle başlamıştı. Ghezzal, Salih ve Nkoudou çıkarken oyuna Boyd, Necip ve Montero girdi. Ismael çok konuşulan bu değişiklik için şunları söyledi.

GHEZZAL'İ NEDEN ÇIKARDI?

"Maça iyi başladık. Kontrol bizdeydi. Gereksiz bir durum oluştu. Geçen haftada bir kırmızı kart oldu, bu hafta da. Bu kabul edilemez! Maçı biz verdik diyebiliriz. Alanya 10 kişiyken bile fırsat bulamadı. Biz kendi kendimize yaptık. Kendi kalemize gol ve penaltıyla..

"3-1 öndeyken 10 kişi kalınca oyun başka bir yere geçti, ondan sonra oyunu tutma konusu devreye girdi. Değişikliklerin 2'si taktik, 1'i sakatlıktan oldu. İkinci yarı itibarıyla daha diri oyunculara ihtiyaç duyduk. 10 kişi kalınca hem merkezden hem de kenardan ortalarla geldiler, biz merkezi tutmak istedik ve ortaları engellemek istedik. Biz bunu 2. gole kadar çok iyi yaptık. Çok çok üzgünüz. İyi başlamamıza rağmen bu sonuç bizi çok üzdü. Ghezzal sakatlıktan ötürü çıktı."

Beşiktaş inanılmazı başardı! Alanyaspor'dan müthiş geri dönüş! 3-3 Maç Özeti Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sezona 90+6'da bulduğu golle Kayserispor maçını kazanarak başlayan Kartal, Alanyaspor deplasmanında 0-3 öne geçmesine rağmen maçı kazanamadı. Farioli'nin takımı 37. dakikada 10 kişi kalan rakip karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak gücünü gösterdi.