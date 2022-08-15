Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy, Kemal Yılmaz üstlenecek. 4. hakem olarak ise Ozan Ergün oldu. Bu mücadele beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki 2. maçına çıkacak.

İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus, Kasımpaşa önünde galibiyet arayacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇINDA VAR KİM?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. Alper Ulusoy, Pazar günü oynanan Alanyaspor - Beşiktaş maçında da AVAR olarak görev yapmıştı. . AVAR da ise Emre Malok olacak.

Austria Wien - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Altay, Osayi-Gustavo-Szalai-Ferdi, Arao, Emre-Zajc-Lincoln, Valencia-Rossi

Fenerbahçe masada: Maxi pazarlığı İspanyol devinin Uruguaylı golcüsüyle el sıkışan sarı lacivertliler, bonserviste orta yolu bulmaya çalışıyor. Talepler teklif arasında uçurum var ama Fenerbahçe umutlu.

Fenerbahçe - Ümraniyespor 3-3 Maç Özeti Jorge Jesus kayıpla başladı Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ilk hafta maçında Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı. Jorge Jesus'un öğrencileri ilk yarıyı 2-1 önde tamamladığı maçta 3. golü bir türlü bulamayan Ümraniyespor'dan müthiş geri dönüş geldi ve Kadıköy'de skor 2-3 oldu... Sarı-Lacivertliler'e 1 puanı getiren gol 90+2'de Berisha'dan geldi. Jorge Jesus Süper Lig kariyerini kayıpla başladı.

Medipol Başakşehir ilk haftadan Kasımpaşa'ya 4 çekti! (Maç Özeti) Medipol Başakşehir sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin Polonya Ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin’den bu sezon başında kadrosuna kattığı Patryk Szysz, Başakşehir forması ile çıktığı ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.