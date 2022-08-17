Türkiye Gazetesi

AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.

AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.

Austria Wien - Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Kasımpaşa'nın işini ilk yarıda bitirdi! 0-6 Maç Özeti Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda 3 gol attığı maçı 6-0 kazandı. Enner Valencia'nın 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta Joshua King de hem attı hem attırdı. Jorge Jesus'un takımı ilk 2 haftada 9 gol atmayı başardı. Arda Güler de 2. yarıda oyuna girip 2 gol attı. Paşa ise Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'den de 6 yedi!

ALİOSKİ İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak.

Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.

Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı bulacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe, Austria Wien eşleşmesinde UEFA listesine şu isimleri bildirdi:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi.

Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Filip Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Malmö - Sivasspor Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Canlı Yayın Hangi Kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç'in köklü kulübü Malmö ile eşleşen Sivasspor, ilk maçtan avantajlı bir skorla evine dönmek istiyor. Üst üste 3 sezondur Avrupa kupalarında yer alan Sivasspor, Malmö'yü eleyip adını gruplara yazdırmak istiyor. Futbol severler Malmö-Sivasspor maçının hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

AVRUPA'DA 245. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 245. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 88 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 306 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.