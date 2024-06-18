CANLI | A Milli Takım EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşıyor! İlk 11 belli oldu.
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
A Milli Takım EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.
- İLK 11 BELLİ OLDU
- TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA
- MİLLİ TAKIM ZEMİNİ KONTROL ETMEK İÇİN SAHADA
- GÜRCİSTAN İLE 6.RANDEVU
- HAKEM BELLİ OLDU
18.06.2024 17:53
İLK 11 BELLİ OLDU
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Barış
18.06.2024 17:46
TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA
Milli Takımı desteklemek için gelen taraftarlarla, Gürcistanlı taraftarlar arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.
18.06.2024 17:39
MİLLİ TAKIM ZEMİNİ KONTROL ETMEK İÇİN SAHADA
A Milli Takım, Dortmund'da alkışlar eşliğinde sahaya çıkıp zemin kontrolü yaptı.
18.06.2024 17:33
GÜRCİSTAN İLE 6.RANDEVU
A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün ilk maçını yapacağı Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.
18.06.2024 17:32
HAKEM BELLİ OLDU
Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi