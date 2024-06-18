Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > CANLI | A Milli Takım EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşıyor! İlk 11 belli oldu.
CANLI ANLATIM

CANLI | A Milli Takım EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşıyor! İlk 11 belli oldu.

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | A Milli Takım EURO 2024&#039;teki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşıyor! İlk 11 belli oldu.

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

Canlı Anlatım Özeti
  • İLK 11 BELLİ OLDU
  • TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA
  • MİLLİ TAKIM ZEMİNİ KONTROL ETMEK İÇİN SAHADA
  • GÜRCİSTAN İLE 6.RANDEVU
  • HAKEM BELLİ OLDU

18.06.2024 17:53

İLK 11 BELLİ OLDU

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Barış

18.06.2024 17:46

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA

Milli Takımı desteklemek için gelen taraftarlarla, Gürcistanlı taraftarlar arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

18.06.2024 17:39

MİLLİ TAKIM ZEMİNİ KONTROL ETMEK İÇİN SAHADA

A Milli Takım, Dortmund'da alkışlar eşliğinde sahaya çıkıp zemin kontrolü yaptı.

18.06.2024 17:33

GÜRCİSTAN İLE 6.RANDEVU

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün ilk maçını yapacağı Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

18.06.2024 17:32

HAKEM BELLİ OLDU

Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.


Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Diyarbakır yolunda bir otomobil alev topuna döndüManisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocası" sözleri olay oldu - Spor"Patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocası"Türkiye'nin yıldızları Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız Gürcistan maçında oynayacak mı? - SporAltın jenerasyon sahada olacak mı?Türkler Avrupa Şampiyonası'ndaki Gürcistan maçı öncesinde Dortmund sokaklarını inletti - SporTürklerden Almanya'da gövde gösterisiFenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdı - SporFenerbahçe'de ayrılık! Genç isimle yollar ayrıldıMilli Takım ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler - SporMilli Takım ilk sınavına çıkıyorGalatasaray'da Zaha krizi! Teklifler geldi ama bedava gitme talebi can sıktı - SporTeklifler geldi ama bedava gitme talebi can sıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...