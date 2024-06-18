CANLI | A Milli Takım EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşıyor! İlk 11 belli oldu.

A Milli Takım EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

Canlı Anlatım Özeti İLK 11 BELLİ OLDU

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA

MİLLİ TAKIM ZEMİNİ KONTROL ETMEK İÇİN SAHADA

GÜRCİSTAN İLE 6.RANDEVU

HAKEM BELLİ OLDU

18.06.2024 17:53

İLK 11 BELLİ OLDU

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Barış

18.06.2024 17:46

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA

Milli Takımı desteklemek için gelen taraftarlarla, Gürcistanlı taraftarlar arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

18.06.2024 17:39

MİLLİ TAKIM ZEMİNİ KONTROL ETMEK İÇİN SAHADA

A Milli Takım, Dortmund'da alkışlar eşliğinde sahaya çıkıp zemin kontrolü yaptı.

18.06.2024 17:33

GÜRCİSTAN İLE 6.RANDEVU

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün ilk maçını yapacağı Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

18.06.2024 17:32

HAKEM BELLİ OLDU

Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.



