Acı üstüne acı yaşayan Beşiktaş’a hoca dayanmıyor, Santos da fosss!

Siyah beyazlılar kâbus gibi bir sezon yaşıyor. Dün Semih’le öne geçen Kartal, Emre Kılınç’ın sayısına engel olamadı. Santos 13 maçta 5 yenilgi, 4 mağlubiyet alınca ülkesine döndü yeniden Serdar Topraktepe geldi. Takımda bu sezon altıncı defa teknik adam değişikliği yaşandı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş üzerindeki kara bulutları dağıtmak için seyircisi önünde Samsunspor karşına çıktı. İlk yarıda taraftarını memnun eden bir performans ortaya koydu Kartal. Haftalardır alınan kötü sonuçlar sonrasında Fernando Santos sonunda Semih Kılıçsoy’u santrforda kullandı. Genç oyuncu da bu görevi layığıyla yerine getirmekte ağabeyleri kadar gecikmedi ve siyah beyazlıları öne geçiren golü kaydetti.

GİSDOL'UN HAMLELERİ

Semih pas bağlantıları sırasında istasyon görevini de yerine getirmekte oldukça başarılıydı. Siyah beyazlılar haftalardır bloklar arasındaki bağlantılar arasında yaşanan kopukluklardan eser göstermedi ilk 45’te Samsunspor ikinci yarı düdüğünden itibaren eşitliği bulmak için yüklenmeye başladı. Muja ve Schindler’in girmesiyle baskı iyice arttı.

ÜÇ GOLCÜ YETMEDİ

Karadeniz ekibi bunun meyvesini 68’de Emre Kılınçsoy ile aldı. Aboubakar oyuna girince Semih yine sola geçti. Son bölümde Cenk Tosun oyuna alınınca bütün silahlarını kullanan siyah beyazlılar yine de galibiyet golünü bulamadı. Beşiktaş böylelikle ligdeki üst üste beşinci maçından da galibiyetle ayrılamayıp taraftarını yine üzdü.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Siyah beyazlı tribünler kötü sezona rağmen neredeyse dolarken Emre Kılınç’ın golüyle birlikte, ‘Santos istifa’ ve ‘Sergen Yalçın’ tezahüratları yapmaya başladı. Portekizli çalıştırıcı maçın ardından basın toplantısında, “Böyle sonuçlar olur. İstifa tezahüratları normal. İstifa etmeyi düşünmüyorum” dese de Başkan Hasan Arat kararını vermişti.

KARTAL'IN TEKNİK DEĞİRMENİ

Beşiktaş sezona Şenol Güneş’le başlamış alınan kötü sonuçlar sonrası Burak Yılmaz dümene geçmişti. Fakat sonuç değişmeyince bu defa takımın başına Rıza Çalımbay geldi. Yeni yönetimle beraber sportif direktör Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar da takımın idari kısmında yer aldı. Çalımbay’la da yollar ayrılırken takıma geçici süre için altyapı antrenörü Serdar Topraktepe geldi. Genç hoca başarılı görünse de yerini Fernando Santos’a bıraktı.

EN DÜŞÜK PUANI TOPLADI

Portekizlinin gelişi camianın yüzünü güldürse de işler yine iyi gitmedi. Defansif oyun oynattığı yönünde eleştirilen Santos 13 maçta beş mağlubiyet, 4 yenilgi aldı, 1,23’lük puan ortalaması tutturdu. Bu diğer dört hocanın en düşüğüydü. Dünkü beraberlikle sabrı taşan Başkan Hasan Arat statta yaptığı toplantı sonrası kararını verdi ve Santos’u gönderip takımın başına sezon sonuna kadar yeniden Serdar Topraktepe getirildi.

BEŞ TAKSİTTE ÖDENECEK

Maliyet iki milyon €

Beşiktaş’ta işine son verilen Fernando Santos ve ekibine 1 milyon 500 bin avro tutan 1,5 yıllık maaşları ve 500 bin avro da fesih tazminat ücreti ödenecek. Toplam 2 milyon avroya gelen ödeme mayıs ayı itibariyle 5 taksit halinde gerçekleşecek.