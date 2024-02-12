Ali Koç, Musrati ve Muçi iyi çıksın diye dua etsin yoksa Galatasaray şampiyon olacak!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından SkySpor kanalında çok sert açıklamalarda bulunan Batuhan Karadeniz 'Fenerbahçe camiası gitsin gelsin Beşiktaş'ın yeni transferleri (Muçi - Musrati) iyi çıksın diye dua etsin yoksa şampiyonluk gitti' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalıp liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oynattığı futbol bir hayli eleştiriliyor. 4 golün atıldığı maçın ardından Batuhan Karadeniz tecrübeli teknik adamı topa tutarken, ünlü yorumcunun Tadic'in kötü performansına ayrı bir parantez açması dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE ÇÖZÜLDÜ

Fenerbahçe son 3 haftadır oyuncuların şahsi becerileriyle oyunu alıyordu. Başakşehir 90+5, Antalya deplasmanı Cengiz'in golü, Ankaragücü yine Cengiz. Artık rakipler Fenerbahçe'yi analiz etti, çözdüler. Ben Fenerbahçe'nin ne yaptığını söyleyeyim; Tadic yarım ayak içeri kesiyor biri kafa vurursa, Szymanski çıkacak 30 metreden atacak, Cengiz şapkadan tavşan çıkaracak... Fenerbahçe'nin son 4 haftadır doğru yaptığı bir şey yok.

LİVAKOVİC MAÇA GELMEMİŞ!

Adam soldan topu aldı, içeri girdi 20 metre top sürdü bir tane Fenerbahçeli futbolcu nereye geliyorsun demiyor. Maçın 30. dakikası top taça çıkıyor, Livakovic aut atıyor, sen maça gelmemişsin Livakovic. Nasıl olsa Tadic atar, nasıl olsa Dzeko atar diye konsantrasyon 0. Tadic'in yaptığı hareket kırmızı kart, Cengiz Ünder'in ikinci sarıdan atılması lazımdı. Fenerbahçe 2 puan kaybetmemiştir 1 puan kazanmıştır.

ALİ KOÇ VE CAMİA BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERLERİNE DUA ETSİN

Fenerbahçe camiası yatsın kalksın şunu desin 'Allah'ım ne olur Beşiktaş'ın aldığı Muçi, Musrati iyi çıksın Galatasaray İnönü'de puan kaybetsin' Ryan Kent Lazio ile anlaşıyor adamı gönderiyorlar, sonra anlaşma bozuluyor geri geliyor İsmail Kartal adamı oyuna alıyor, bunlar hep hocanın panik yapmasından kaynaklanıyor.

Ferdi Kadıoğlu iki tane gol yedirdi yayıncı kuruluşun spikeri 'Ferdi her yerde, her topa Ferdi koşuyor, mükemmele yakın oynuyor' diyor, Allah aşkına işinizi yapın, Ferdi hayatının en kötü maçını oynadı.

Eğer Djiku'ya yapılan penaltıysa İcardi'nin en az 5 penaltısı yenmiştir. Eğer maçlardan sonra VAR kayıtları açıklanırsa hakemler sokağa çıkamazlar.

İSMAİL KARTAL DZEKO İLE SORUNUMUZU ÇÖZDÜK DEDİ...

Dzeko'yu 2 hafta önce 70'te oyundan aldı İsmail Kartal, oyuncu hocaya tepki gösterdi sonra 'biz Dzeko ile aramızdaki sorunu hallettik' dedi İsmail Kartal sonra ertesi hafta yine Dzeko'yu oyundan aldı. Dzeko da diyor ki 'Tadic kötü oynuyor o neden çıkmıyor ben çıkıyorum?' Serdar Dursun'un Fenerbahçe'de ne işi var? İsmail Kartal diyor ki 'Ben Serdar Dursun'u seviyorum'