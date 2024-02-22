Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın 'altın çocuğuna' transfer teklifi! Bonucci'den önce ilk ona teklif yapmış

Aziz Yıldırım'ın 1 Temmuz 2015 yılında Lille'den transfer ettiği Danimarkalı stoper Simon Kjaer için ocak ayında Ali Koç'un devreye girdiği, fakat Sarı Lacivertli yönetimin oyuncuyu ikna edememesi üzerine Başkan Koç'un Bonucci'yi renklerine bağladığı ortaya çıktı.

Milan'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer için Fenerbahçe itirafı geldi. 34 yaşındaki futbolcunun menajeri Mikkel Beck, Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde eski oyuncusu Kjaer ile ilgilendiğini söyledi.

ALİ KOÇ BONUCCİ'DEN ÖNCE KJAER'E GİTMİŞ

Kjaer'in devre arasındaki transfer döneminde bazı önemli teklifler aldığını söyleyen Beck, "Belirli kulüp isimleri hakkında yorum yapmayacağım. Ancak Simon, uluslararası futbolda her transfer döneminde ilgi çekici olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ocak ayında Avrupa'nın çok büyük kulüplerinden bile ilgi olduğu doğru. Bu kadarını söyleyebilirim. Ancak Simon zaten çok büyük bir kulüpte oynuyor. Milan'da heyecan verici bir sezonun ortasında takımdan ayrılmakla hiç ilgilenmedi" dedi.

Bold'a konuşan Mikkel Beck, Kjaer için devre arasında çıkan Fenerbahçe haberleri için de, "Fenerbahçe'nin Simon'un durumunu sorduğu doğru. O kulüpte büyük bir yıldızdı ve hala onu geri alma hayalleri var" şeklinde konuştu.

ÇOK İYİ FORM YAKALADI

Simon Kjaer'in devre arasında Milan'dan ayrılması için doğru zaman olmadığını söyleyen Beck, "Simon, çok önemli bir oyuncu olduğu Milan'a yüzde yüz olarak odaklanmış durumda. Aralık ayında sakatlıktan döndüğünden bu yana son birkaç aydır harika bir form yakaladı ve Milan onun takımda olduğu süreçte mükemmel sonuçlar aldı" diye konuştu.

ARABİSTAN HABERLERİNE GÜLDÜM

Danimarkalı futbolcu için devre arası transfer döneminde çıkan Suudi Arabistan haberlerini de değerlendiren Beck, "Bu söylentiyi ben de duydum ve futbol dünyasında bu kadar çok şey söylenmesine ve yazılmasına biraz güldüm. Bunu tamamen reddedebilirim" dedi.

SEZON SONUNDA KONTRATIMIZ BİTİYOR

Beck ayrıca Kjaer için Milan'dan Suudi Arabistan'a transfer gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Kjaer'in Milan ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatılan Beck, "Kulüple gelecek sezon hakkında henüz konuşmadık. Bunu, her iki taraf için de doğru zaman geldiğinde yaparız" cevabını verdi.

2020 yılından bu yana Milan forması giyen Simon Kjaer'in İtalyan ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Danimarkalı stoper, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Aziz Yıldırım'ın Lille'den 7 milyon 650 bin euro'ya transfer ettiği Kjaer 31 Temmuz 2017'de 12.5 milyon euro'ya Sevilla'ya gitmişti.