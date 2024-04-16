Anadolu Efes Play-In perdesini açıyor! İlk maç Virtus Bologna

THY EuroLeague'de Play-In heyecanı başlıyor. Anadolu Efes Play-In'de ilk maçında Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'ndan saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı kazandığı takdirde bir sonraki maçta Tel Aviv-Baskonia karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

Turkish Airlines EuroLeague’de Play-In heyecanı bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor. Saat 20:00'deki ilk maçta Tel Aviv ile Baskonya karşılaşacak. Saat 21:00'deki ikinci maçta ise temsilcimiz Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

Efes, Play-off turu için bu akşamki mücadeleye çıkacak. Bologna'yi elemesi halinde ise Maccabi Tel Aviv – Baskonia maçının kaybedeniyle bir Play-In maçına daha çıkacak. Anadolu Efes bu maçı kaybetmesi halinde Euroleague'e veda edecek.