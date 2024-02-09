Ancelotti, Toni Kroos'u kaybederse Arda Güler de elden gidecek! İşin içine annesi de girdi

Arda Güler'le yakından ilgilenen ve milli yıldızın kariyerini şekillendiren Toni Kroos'un Real Madrid'le olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli futbolcunun annesi Birgit Kämmer'in, Ancelotti'ye 'yeni kontrat' çağrısında bulunduğu ortaya çıkarken, Real Madrid Başkanı Perez'in Alman orta saha hakkında vereceği karar ise merakla bekleniyor...

Yarın saat 20:30'da Girona ile son derece kritik bir maça çıkacak olan Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti takımda sakatlık problemleri yaşayan Rudiger ve Vini'nin Katalan ekibi karşısında forma giyebileceğini duyururken, bir başka tecrübeli futbolcu Nacho'nun ise salı gününe kadar dinleneceği öğrenildi.

REAL MADRİD MBAPPE VE DAVİES'İN PEŞİNDE

23.haftası geride kalan La Liga'da 58 puanla lider konumda olan Real Madrid bu maçı kazanıp 2. Girona'yla arasındaki puan farkını 5'e çıkarmak isterken, 50 puanla 3.sırada bulunan Barcelona'da Xavi'nin kritik 90 dakikayı yakından takip edeceği anlaşıldı. İlk maçta Girona'yı deplasmanda 3-0 yenen Real Madrid'de bir yandan şampiyonluk için yoğun mesai harcanırken, diğer yandan transfer çalışmalarına tam gaz devam ediliyor.

KROOS'UN ANNESİNDEN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Başkan Florentino Perez'in sol bek Davies ve Mbappe için yıldız futbolcularla alttan alta görüştüğü belirtilirken, bu görüşmenin PSG cephesinde büyük rahatsızlık oluşturduğu kaydedildi. İç transferde Toni Kroos'un durumu henüz netlik kazanmamışken, Alman yıldızın annesi Birgit Kammer'in 'Haziranda Kroos'un sözleşmesi sona eriyor, onunla 1 yıl daha kontrat uzatırlarsa hem oğlum hem de ailesi oldukça mutlu olacağız' açıklamaları Madrid cephesinde konuşulmaya başlandı.

KROOS GİDERSE ARDA GÜLER YARIM KALACAK

Arda Güler'le çok yakından ilgilenen Kroos'un 18 yaşındaki süper yetenekten imzalı forma aldığı ortaya çıkarken, tecrübeli orta sahanın Arda'ya 'Sen muazzam bir futbolcusun, hatta Türk incisisin senden imzalı forma alma fırsatını kaçıramazdım, bu forma birkaç yıl içerisinde milyon euro değerinde olacak' sözlerini sarfettiği öğrenildi.

Arda Güler'e sık sık tavsiyelerde bulunan Kroos'un, wonderkide oldukça yardımcı olduğu ifade edilirken, Arda'nın sakatlık sorunlarını atlatması üzerine özellikle antrenmanlarda gösterdiği performans hem takım arkadaşlarını hem de Ancelotti'nin elini güçlendirdiği aktarıldı.